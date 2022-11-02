الوائلي يوجه بتشكيل لجان مختصة لتدقيق العمل الالكتروني في المنافذ الحدودية كافة

2022/11/02 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الأربعاء ،تشكيل لجان مختصة لتدقيق ومتابعة العمل الالكتروني في المنافذ الحدودية كافة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انه “بإشراف وتوجيه من السيد رئيس […]

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