قطري يستكشف شقة العندليب الأسمر بمصر..ماذا وجد؟

2022/11/02 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال جدران شقة المغني المصري الراحل عبد الحليم حافظ تحمل عبق الماضي الجميل، حيث عاش أحد أهم نجوم الغناء العربي، الذي يُعرف بالعندليب الأسمر

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