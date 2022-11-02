مسؤول ايراني: العلاقات مع السعودية تحظى بالأهمية

2022/11/02 | 11:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن “العلاقات الدبلوماسية...

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