تحذيرات بواشنطن وأبوظبي.. من هو إيتمار بن غفير الذي لمع نجمه في إسرائيل؟

2022/11/02 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من عدم إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في إسرائيل، إلا أن اسم النائب بالكنيست، إيتمار بن غفير، أصبح لامعا خلال الفترة الأخيرة.

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