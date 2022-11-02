2022/11/02 | 11:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مابينت نسبة العجز..الكويت تقر قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مابينت نسبة العجز..الكويت تقر قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).