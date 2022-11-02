2022/11/02 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

كما أن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 146300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار يوم امس الثلاثاء 146250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 145700 دينار لكل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بإقليم كُردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بإقليم كُردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).