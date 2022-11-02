الطائرات الحربية التركية تستهدف قرى في المنطقة الحدودية بأربيل

2022/11/02 | 12:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر كردية عن استهداف الطائرات الحربية التركية مواقع بقرى في منطقة برادوست الحدودية في أربيل شمال العراق “.

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