2022/11/02 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن حرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التضخم ليست مؤلمة فقط لمشتري المنازل والأشخاص الذين لديهم ديون على بطاقات الائتمان.تتعرض "بلاد العم سام" لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديون الولايات المتحدة.. مدفوعات الفائدة الفيدرالية قد تتجاوز الإنفاق العسكري قريبًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديون الولايات المتحدة.. مدفوعات الفائدة الفيدرالية قد تتجاوز الإنفاق العسكري قريبًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).