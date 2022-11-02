وزير التعليم يستقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ويؤكد التعاون مع مؤسسات الدولة

2022/11/02 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي.

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء وبحسب بيان لمكتبه، على “حرصه على تعزيز بيئة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة ورفدها بالخبراتوالحلول الأكاديمية والعلمية فضلا عن الفعاليات والورش العلمية المشتركة التي من شأنها المساهمة في توظيف البحوث العلمية في المجالاتالتطبيقية الهامة التي تحظى بالأولوية لدى المؤسسات”.

من جهته هنأ رئيس جهاز مكافحة الارهاب وزير التعليم بمناسبة “توليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مؤكدا في الوقت نفسه“أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة الجامعية في تقديم الخدمات العلمية والتعليمية وتطوير الملاكات”.

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