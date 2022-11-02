العدل: إطلاق سراح 819 نزيلاً خلال الشهر الماضي

2022/11/02 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء

إطلاق سراح 819 نزيلاً خلال ‏شهر تشرين

الأول ‏الماضي لعام 2022 بعد انتهاء مدة

محكوميتهم‎.



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وقالت الوزارة في بيان صحفي إنّ "دائرة

الإصلاح العراقية ‏التابعة لوزارة

‏ال

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