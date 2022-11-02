طائرات تركية تقصف مواقع عمالية شمال دهوك

2022/11/02 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في دهوك اليوم الأربعاء،

بأن الطائرات التركية قصفت مواقع عناصر

حزب العمال الكوردستاني في ناحية كاني

ماسي شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر، أن القصف استهدف وادي

ديرا في الناحية التابعة الى قض

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