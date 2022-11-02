وزير الدفاع ثابت العباسي يصدر امراً بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق العقود التي أبرمت سابقاً

2022/11/02 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الدفاع ثابت العباسي اليوم الاربعاء امرا بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق العقود التي أبرمت سابقاً.وذكر بيان مقتضب للوزارة: ان ” وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، امر بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق كافة العقود التي أبرمت في الفترة السابقة … Readmore

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