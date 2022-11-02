السوداني يبحث مع بلاسخارت جهود الحكومة لمكافحة الفساد

2022/11/02 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت جهود الحكومة في محاربة الفساد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت والوفد المرافق لها"، مبيناً أنه " بحث اللقاء جهود الحكومة الحالية في تعزيز الاستقرار وترسيخ المسار الديمقراطي".

واضاف أن "اللقاء شهد استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم الى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم"، لافتاً الى أنه "تم خلال اللقاء التطرق الى جهود الحكومة في محاربة الفساد عبر إجراءات اتخذها رئيس مجلس الوزراء وسيكون أول منطلقات العمل في مؤسسات الدولة للمرحلة الحالية".

واكد السوداني بحسب البيان أن "الحكومة ستفعّل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وأشار الى حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي من أجل استرداد امواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات الضريبية".



من جانبها، عرضت بلاسخارت "المساعدة من خلال برامج الامم المتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي"، مشيرةً الى جهود حكومة السوداني وجديته في مكافحة الفساد وتأكيده على الحد من ممارساته".

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