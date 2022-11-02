تركيا تحدد عدد رحلاتها من مطار كركوك الى اسطنبول في الاسبوع الواحد

2022/11/02 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير الخطوط الجوية التركية في العراق خير الدين قارقي، اليوم الاربعاء، عن انطلاق خط جديد من مطار مدينة كركوك الدولي الى مطار مدينة اسطنبول التركية وبواقع رحلة واحدة أسبوعيأ، مشيرا الى أنها تبدأ بشكل رسمي اعتباراً من يوم غدا الخميس.وأضاف خير الدين، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد التنسيق مابين الخطوط الجوية التركية و الجهات المختصة في حكومة تركيا ومابين الجهات المختصة من الحكومة العراقية وسلطة الطيران المدني العراقي وادارة مطار كركوك الدولي واستحصال جميع الموافقات الرسمية والادارية واللوجستية سوف تتم زيادة عدد الرحلات الجوية من مطار كركوك الى مطار اسطنبول الدولي وبواقع اربع رحلات اسبوعيأ سوف تبدأ بتاريخ 1.12.2022 من الشهر المقبل".

وتابع، أن "ذلك سيكون من خلال دارسة عملية واوقات مجدولة تهدف الى انجاح وزيادة اعداد الرحلات المتجهة من مطار كركوك الدولي الى مطار اسطنبول الدولي في خطوة عملية تعزز وتسهل نقل المسافرين وتنشط عمل شركات الطيران بين البلدين".

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