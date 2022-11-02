السوداني لبلاسخارت: العراق بحاجة لدعم المجتمع الدولي من أجل استرداد امواله المهربة

2022/11/02 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي لاسترداد أمواله لاسيما بقضية التأمينات الضريبية، فيما أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى […]

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