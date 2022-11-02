2022/11/02 | 13:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة العامة للسيارات: لا نملك السيولة المالية لاستيراد المركبات وبيعها للمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/02 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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