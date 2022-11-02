شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

2022/11/02 | 13:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wyoe59Nrbis

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