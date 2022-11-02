2022/11/02 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فرز 97 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، أفادت لجنة الانتخابات المركزية بحصول الكتلة المؤيدة لزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، على 65 مقعدا في الكنيست المكون من 120 عضو، حسبما نقل مراسل قناة "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع فرز 97 بالمئة من الأصوات.. نتانياهو "على أعتاب" العودة للسلطة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع فرز 97 بالمئة من الأصوات.. نتانياهو "على أعتاب" العودة للسلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).