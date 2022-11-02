كيف سيساعد مؤتمر الأطراف COP27 في مصر صغار المزارعين؟

2022/11/02 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضّت مزارع في أفريقيا إلى أضرار شديدة من الظروف الجوية القاسية على مدار العامين الماضيين، والتي تسبب بها تغيّر المناخ.

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