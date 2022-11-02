2022/11/02 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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الأعرجي ووزير العدل يبحثان أمن دوائر الإصلاح وإدارة السجون

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