تفاصيل مثيرة وصادمة.. امرأة تقتل زوجها وتحرق جثته في أربيل!

2022/11/02 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدمت امرأة في محافظة أربيل، على حرق زوجها اثناء نومه، اثر مشاكل عائلية، مما أدى الى وفاته فورا.

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