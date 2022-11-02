منتسبو الداخلية يناشدون الوزير بتحسين جودة ونوعية الطعام

2022/11/02 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادعبر منتسبو وزارة الداخلية، عن امتعاضهم من جودة ونوعية الطعام المقدم لهم خلال واجباتهم.

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