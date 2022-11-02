2022/11/02 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: gm0UQvjLIrs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء .. جولة بمحال الاسماك البحرية | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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