رئيس أساقفة الكلدان في الموصل: اعداد المسيحيين في العراق انخفض الى الثلث والحكومة تحارب المساعدات الدولية للمسيحيين

2022/11/02 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس أساقفة الكلدان في الموصل وعقرة المطران نجيب موسى ميخائيل، عن أن اعداد المسيحيين في العراق انخفضت الى الثلث، مشيراً الى أن الحكومة تبتز المنظمات التي تقدم المساعدات المجانية للمسيحيين.وقال رئيس اساقفة الكلدان في الموصل وعقرة ان “المكون … Readmore

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