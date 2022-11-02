الخارجية الروسية: لافروف سيتوجه الى الشرق الاوسط في زيارة رسمية الى الاردن والامارات

2022/11/02 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف يتوجه في زيارة رسمية إلى الأردن والإمارات اليوم الأربعاء.وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: “تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط.ومن المتوقع أن … Readmore

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