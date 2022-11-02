الطاقة النيابية تؤشر ’رؤوساً متنفذة’ لمسؤولين كبار يسرقون النفط (تفاصيل)

2022/11/02 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب الاول للجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، اليوم الأربعاء، عن وجود رؤوس كبيرة لبعض المسؤولين متورطة بسرقة نفط البصرة والمحافظات الجنوبية.

وقال المشكور لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية سرقة النفط وان كانت موجودة لكن لم تخطر علينا خاصة اذا كان "الحاميها حراميها"، مشيراً الى ان "هذا الملف خطير يجب الوقوف عليه لان المسؤولين عن حماية النفط هم المتورطين بالسرقة وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام".

وأضاف ان "الفترة التي مارست بها حكومة تصريف الاعمال برئاسة الكاظمي اعمالها دون سلطة رقابية فتحت المجال لحصول الكثير من أنواع السرقة وبوضح النهار بعد غياب الرقابة".

وتابع المشكور "أننا ندعم الحكومة الجديدة من أجل اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن".

الجدير بالذكر ان القوات الأمنية من جهاز الامن الوطني قد اعتقلت مدير شرطة نفط الجنوب فضلا عن مدير عام شرطة الطاقة، الاثنين الماضي، فيما تم لاحقا تكليف اللواء علي حسن هليل مديراً عاماً لشرطة الطاقة.

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