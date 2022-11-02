الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يصدر توجيهين لدوائر الأحوال المدنية والجوازات

2022/11/02 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم الاربعاء، توجيهين لدوائر الأحوال المدنية والجوازات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدكتور حسين العوادي عقد اجتماعا مع مديري دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظات".

واكد العوادي وفقا للبيان، على أنه "سيتم خلال الأيام القادمة طباعة 5ملايين بطاقة توزع على المواطنين في جميع المحافظات "، فيما اشار الى "سعي الوزارة لحسم موضوع الموظفين المدنيين في القوات القتالية ونقلهم إلى دوائر البطاقة الوطنية في محافظاتهم".

ووجه الوكيل الاقدم، "مدراء الدوائر بتشكيل لجنة لزيارة الدوائر الفرعية في المحافظة، ويتواجد المدير في دائرته مع المواطنين ويتابع سير إنجاز معاملاتهم"، كما وجه "بالالتزام بالزي العسكري للضباط والمنتسبين والزي الرسمي للموظفين المدنيين وأوقات الدوام".

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