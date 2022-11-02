الجزائر.. وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون آلية التعاون الثلاثيّ للمشاريع المشتركة

2022/11/02 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الجزائرعقد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة الشقيقة سامح شكري ونائب رئيس الوزراء وزير خارجيَّة وشُؤُون المغتربين أيمن الصفديّ، اجتماعاً ضمن إطار آلية التعاون الثلاثيّ ما بين البلدان الثلاثة على هامش إجتماع القمة العربيَّة الـ31 في العاصمة الجزائريَّة.وأشاد الوزراء خلال اللقاء "بمُستوى الإنجاز الذي حققته الفرق الوزاريّة المعنيّة في الدول الثلاث خلال الفترة الماضيّة، تحقيقاً للتكامل الإستراتيجيّ ضمن إطار الآلية الثلاثيَّة"، فيما اكدوا على "ضرورة مُتابعة المشاريع المُستهدفة والإسراع في تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصاديّة، سبيلاً لتحقيق مزيد من التقدم والإزدهار".وأكَّد الوزراء أنَّ "الإرادة السياسيّة للقادة يتم ترجمتها من خلال تمكين آليات التنسيق المُشترَك بين الدول الثلاث تعزيزاً للتعاون الثلاثيّ في المجالات المُختلِفة، وتجسيداً للتكامل الإستراتيجيّ خدمةً لشعوبنا وللمنطقة".فيما شدّد الصفديّ وشكريّ على "مُواصلة دعم الأردن ومصر للعراق الشقيق وأمنه، الذي يُعتبر ركيزة أساسيّة لصون الأمن القوميّ العربيّ في ضوء ما يربط شعوبهم من وحدة مصير وأهداف مُشترِكة".هذا، وقدم الصفديّ وشكريّ التهنئة لنظيرهم العراقيّ بمُناسبة تشكيل الحكومة العراقيَّة.

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