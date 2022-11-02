2022/11/02 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: osVdRK3qOOY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تقصي حكومة السوداني المسؤولين الصدريين؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تقصي حكومة السوداني المسؤولين الصدريين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).