"تراث الموصل".. أول متحف غير حكومي يعرض أزياء ومقتنيات تراثية وشعبية عراقية

2022/11/02 | 14:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهود شباب من مدينة الموصل انطلق "متحف تراث الموصل" وسط المدينة القديمة بمركز محافظة نينوى شمالي العراق، وهو أول متحف غير حكومي للتراث الشعبي يضم مقتنيات وأزياء ومجسمات تاريخية.

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