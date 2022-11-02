السيسي: العراق بلد قوي ومهم وله دور محوري في المنطقة

2022/11/02 | 14:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، 2 تشرين الثاني،...

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