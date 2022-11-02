2022/11/02 | 14:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة وجهت كتلة الصابئة المندائيين، اليوم الأربعاء، رسالة الى الرئاسات الثلاثة، فيما اشارت الى انها تستحق أكثر من ثلاثة مقاعد نيابية.وقال رئيس الكتلة النائب إسامة البدري في بيان ورد لـ ايزيدي 24 : “لقد كنّا ولا نزال نراقب النظام السياسي الجديد بعد عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن الذي استمرَّ- بإصرار- على تهميش أبناء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الصابئة المندائيين: نتعرض للتهميش رغم اننا نستحق ثلاثة مقاعد نيابية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الصابئة المندائيين: نتعرض للتهميش رغم اننا نستحق ثلاثة مقاعد نيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).