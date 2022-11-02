وزارة الداخلية .. طباعة 5 ملايين بطاقة وتوزيعها على المواطنين خلال الايام المقبلة

2022/11/02 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، بطبع خمسة ملايين بطاقة وتوزيعها على المواطنين خلال الايام المقبلة وذلك في خطوة لمعالجة التلكؤ الحاصل في توزيعها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي عقد اجتماعا مع مديري دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظات، موضحة أنه أكد خلاله بأن الأيام القادمة سيتم طباعة خمسة ملايين بطاقة توزع على المواطنين في جميع المحافظات .

كما أكد العوادي، سعي وزارته لحسم موضوع الموظفين المدنيين في القوات القتالية ونقلهم إلى دوائر البطاقة الوطنية في محافظاتهم، داعيا مديري الدوائر الى تشكيل لجنة لزيارة الدوائر الفرعية في المحافظة.

ووجه وكيل الوزارة، بتواجد المدير في دائرته مع المواطنين ومتابعة سير إنجاز معاملاتهم، مشددا على الالتزام بالزي العسكري للضباط والمنتسبين والزي الرسمي للموظفين المدنيين وأوقات الدوام.

ويشكو مواطنون من تلكؤ واضح في منح البطاقة الوطنية من قبل الدوائر المختصة بإصدارها في عموم العراق، ما سبب في زيادة زخم المراجعين .

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