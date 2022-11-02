زاخاروفا : لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات

2022/11/02 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

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قالت المتحدثة باسم وزارةالخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف يتوجه في زيارة رسمية إلى الأردن والإمارات اليوم الأربعاء.

وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: “تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط.



ومن المتوقع أن يزور وفد برئاسة سيرغي لافروف الأردن والإمارات العربية المتحدة”.

المصدر: نوفوستي

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