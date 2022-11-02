2022/11/02 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: “تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخاروفا : لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قالت المتحدثة باسم وزارةالخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف يتوجه في زيارة رسمية إلى الأردن والإمارات اليوم الأربعاء.
وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: “تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يزور وفد برئاسة سيرغي لافروف الأردن والإمارات العربية المتحدة”.
المصدر: نوفوستي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخاروفا : لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخاروفا : لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).