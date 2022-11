وفاة مؤلفة كتب الطهي الشهيرة جولي باول عن 49 عاماً

2022/11/02 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أودت نوبة قلبية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الثلاثاء، بحياة جولي باول، كاتبة أمريكية تبلغ التاسعة والأربعين اكتسبت شهرة عالمية بفضل مدونتها عن الطبخ وكتابها المستوحيين من كتاب عن المطبخ الفرنسي للشيف جوليا تشايلد حقق مبيعات كبيرة في ستينات القرن العشرين.ونقلت الصحيفة عن زوج باول، أنها توفيت في 26 أكتوبر/تشرين الأول في منزلها بولاية نيويورك.وكانت باول التي وُلدت ونشأت في أوستن بولاية تكساس عملت بداية في إدارة بلدية نيويورك، قبل أن تطلق مدونة حولتها عام 2005 كتاباً حظي بنجاح واسع بعنوان «جولي وجوليا: 365 يوماً، 524 وصفة، مطبخ شقة صغير واحد» (Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen).واعتمدت جولي باول نبرة فكاهية في التعليق على وصفات الطاهية الأمريكية الشهيرة ومقدمة البرامج التلفزيونية جوليا تشايلد (1912-2004) التي أصدرت عام 1961 كناب «إتقان فن الطبخ الفرنسي» (Mastering the Art of French Cooking) الذي كان يهدف إلى تعريف النساء الأمريكيات بالمطبخ الفرنسي، ولقي إقبالاً واسعاً جداً.وفي 2009 اقتُبس فيلم «جولي أند جوليا» للمخرجة نورا إيفرون مباشرة من كتاب جولي باول والسيرة الذاتية لجوليا تشايلد (حياتي في فرنسا)، وتولت فيه الممثلة إيمي آدامز دور جولي باول في حين أدت ميريل ستريب دور جوليا تشايلد.وألهمت مسيرة جولي باول التي توفيت الأربعاء العشرات من مدونات الطاهيات الأمريكيات والكاتبات في هذا المجال كدوري غرينسبان وإينا غارتن وديب بيرلمان وأليسون رومان والفرنسية كلوتيلد دوسولييه.

