احداث تشرين الثاني.. الصحة: لقاح الانفلاونزا الموسمية متوفر في جميع المراكز

2022/11/02 | 14:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاربعاء 2 تشرين الثاني 2022 الصحة: لقاح الانفلاونزا الموسمية متوفر في...

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الصحة: لقاح الانفلاونزا الموسمية متوفر في جميع المراكز أولاً على المسلة.

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