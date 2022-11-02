لبنان... مودع يقتحم مصرفاُ في الحازمية ويحصل على مبلغ 30 ألف دولار

2022/11/02 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مودع، اليوم الأريعاء، على اقتحام

مصرف "الاعتماد اللبناني" في الحازمية

مطالباً بالحصول على وديعته.





وبعد وقت من المفاوضات مع إدارة المصرف،

انتهى الأمر بحصول المودع على مبلغ مالي

قدره 30 ألف دول

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