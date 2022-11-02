الكهرباء: الجباية ستكون مدعومة بنسبة 92%

2022/11/02 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، تقديم

دراسة فنية متكاملة بشأن الجباية

الإلكترونية، فيما أكدت أن الجباية

ستكون مدعومة بنسبة 92 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى،

إن "الوزارة طرحت دراسة فنية

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