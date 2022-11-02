السوداني يبحث مع بلاسخارت جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد

2022/11/02 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

السوداني، اليوم الاربعاء، الممثلة

الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في

العراق جينين بلاسخارت والوفد المرافق

لها، وبحث اللقاء جهود الحكومة الحالية

في تعزيز الاستقر

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