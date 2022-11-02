وزير التعليم يكشف عن ذمته المالية لدى هيئة النزاهة

2022/11/02 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، عن ذمته المالية لدى هيئة النزاهة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التعليم في بيان ان “العبودي، كشف عن ذمته المالية التزاما بالسياقات والإجراءات الأصولية التي حددها قانون النزاهة المعدل رقم 30 لسنة 2011”.

وجدد العبودي تأكيده، على “اعتماد النزاهة أساسا ومعيارا لتعضيد بيئة العمل المؤسسي وتمكين المخلصين من أداء واجباتهم المهنية”.

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