الأمم المتحدة: زراعة الأفيون تتضاعف في أفغانسان مع حظر طالبان له

2022/11/02 | 14:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن حظر حكومة طالبان زراعة الخشخاش في أفغانستان أدى إلى نتائج عكسية، حيث تمت في عام 2022 زراعة ما نسبته 32% أكثر من العام المضي.ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مثل هذا المحصول يمكن أن ينتج من 280 إلى 350 طنا من […]

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