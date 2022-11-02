2022/11/02 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم الأميركي للحد من التوتر

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