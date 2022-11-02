2022/11/02 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نعى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وفاة النائب عن كتلة دولة القانون محمود شاكر السلامي داخل مبنى البرلمان.وقال الحلبوسي في بيان النعي :”بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي ينعى النائب محمود السلامي المركز الخبري الوطني.

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