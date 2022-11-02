2022/11/02 | 15:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المندلاوي يطالب السفير التركي بسرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/02 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي يطالب السفير التركي بسرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندلاوي يطالب السفير التركي بسرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).