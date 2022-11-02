لوحة سيارة محطمة لآندي وارهول قد تحقق أكثر من 80 مليون دولار في مزاد

2022/11/02 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما اشتهر آندي وارهول بلوحاته الفنية الخاصة بمارلين مونرو، والرئيس ماو، وعلب حساء كامبل.لكن الشهر المقبل، ستعرض دار "سوزبي" للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية، لوحة طباعة حريرية ضخمة و"مؤلمة" لحادث سيارة، للبيع.

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