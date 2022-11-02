رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينعى زميله السلامي

2022/11/02 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة دولة القانون “محمود شاكر السلامي”.وإننا إذ نتقدَّم لذويه ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، نسأل المولى الكريم أن يمنَّ عليهم بالصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنَّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.

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