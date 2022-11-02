2022/11/02 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت ايرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 5.5% في تشرين الاول الماضي.ووفقا لبيانات وزارة النفط فأن صادرات العراق النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كُردستان، ارتفعت بنسبة 5.8 ٪ على أساس شهري في تشرين الأول لتصل الى 104.831 ملايين برميل، مقارنة بشهر أيلول الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 98.765 مليون برميل.وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ايرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 5.5% في تشرين الاول الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ايرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 5.5% في تشرين الاول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).