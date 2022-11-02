طعنته في رأسه أولاً ثم نقلته الى حمام المنزل وأحرقته.. إقرأ تفاصيل أخرى عن الحادث

2022/11/02 | 15:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هوكر عزيز، المتحدث باسم شرطة أربيل، في مؤتمر صحفي، إن رجلاً تعرض للحرق في أربيل.وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن زوجته قتلته عبر مطرقة ثم أحرقته في حمام المنزل إثر خلافات عائلية.

الشرطة أوضحت أن “الضحية هو أحمد جواد، 43 عاما، يعمل موظفاً في وزارة الثقافة لحكومة إقليم كردستان وأن زوجته الجانية تبلغ من العمر 29 عاما وهي تنتمي لمحافظات وسط العراق، وهما متزوجان منذ 7 سنوات، ولديهما طفلان.

وبحسب متحدث الشرطة “بعد ثماني ساعات من التحقيق، استطاعت فرق الشرطة التوصل إلى نتيجة مفادها أن الزوجة هي من ارتكتبت الجريمة، وطعنته في رأسه أولاً ثم نقلته إلى حمام المنزل وأحرقته بعد سكب الوقود عليه”.

وقال “بعد ذلك خرجت المرأة مع أطفالها وعادت بعد بضع ساعات وأبلغت جيرانها أن زوجها قد أحرق نفسه”.

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