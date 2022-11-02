خارجية العراق وتونس: نحرص على إقامة علاقة نموذجيَّة مبنيَّة على التقارب وروابط الأخوَّة

2022/11/02 | 15:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتفق نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة فواد حسين، ونظيره التونسيّ عثمان الجرندي على عقد أعمال اللجنة المُشترَكة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان انه “خلال جلسة مُباحثات ثنائيَّة في الجزائر على هامش إجتماع القمة العربيَّة الـ31، أتفق فؤاد حسين، مع عثمان الجرندي، على عقد اللجنة العراقيَّة – التونسيَّة المُشترَكة في بغداد، من أجل مواصلة العلاقات والرقي بها إلى مُستويات أعلى”.

وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون بين العراق وتونس، وسُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة إلى مُستوى طموح البلدين.

وأوضح وزير الخارجية العراقي أنَّ “العلاقات العراقـيَّة – التونسيَّة مُتعدِّدة، ونحرص على إقامة علاقة نموذجيَّة مبنيَّة على التقارب، وروابط الأخوَّة بين الشعبين”، مُشدِّداً على أهمِّـيَّة التنسيق، والتعاون بين البلدين لمُواجَهة التحدِّيات التي تُواجِه المنطقة، ومنها ظاهرة الإرهاب”.

وناقش الوزيران أهم القضايا والتطورات على الساحة العربيَّة والإقليميَّة والدوليَّة والملفات ذات الاهتمام المُشترَك.

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