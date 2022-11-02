بعد حصوله على التراخيص اللازمة.. بنك الأردن يعلن افتتاح أول فروعه في بغداد

2022/11/02 | 15:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بنك الأردن، اليوم الثلاثاء، تدشين عملياته في العراق مع افتتاح أول فروعه في العاصمة بغداد، وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي، واستيفائه للشروط والإجراءات كافة المتعلقة بإطلاق أعماله في السوق العراقية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، شاكر فاخوري، في بيان اليوم، “يأتي قرار تفرعنا في العراق، تعزيزاً لحضورنا الإقليمي وترجمةً لاستراتيجية البنك التي تبناها بتوسيع أعماله في دول الإقليم والتي تشهد أسواقها نمواً ملحوظاً وفرصاً واعدةً مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لعملائنا الحاليين والمستقبليين”.



مضيفاً “كما نسعى إلى تطوير منظومتنا المصرفية، ترجمةً للرؤى الملكية السامية لزيادة الاستثمار والتنسيق والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وترسيخاً للعلاقات الاقتصادية والتاريخية المتينة مع العراق”.

وأوضح فاخوري “ننطلق اليوم في العراق لنترجم مسيرة بنك الأردن العريقة والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً في العمل المصرفي والمالي، وبما يعكس النجاح في تنفيذ رؤية البنك الطامحة لأن يصبح البنك الرائد في المنطقة العربية، وتوسيع شبكة فروعه لتشمل السوق العراقي والذي يعد من أهم الاسواق في المنطقة”.

وأشار الى أن “البنك يعمل حالياً على تجهيز فرعه الأول في الرياض بالسعودية بعد حصوله مؤخراً على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية في السعودية”، مؤكداً على “استمرار توجه البنك للتوسع الإقليمي نحو الدول التي تشهد أسواقها نمواً وتطوراً على المستوى الاقتصادي والاستثماري”.

وبهذه المناسبة ثمّن شاكر فاخوري جهود البنك المركزي العراقي في تسهيل افتتاح فرع بنك الأردن في العاصمة بغداد.



كما قدم شكره للبنك المركزي الأردني على ثقتهم ودعمهم الدائم للبنك لتنفذ خطط التفرع والتوسع الخارجي.

ولفت فاخوري إلى أن “هذه الخطوة تعبر عن التزام بنك الأردن بتصميم شبكة فروعه على النحو الذي يمكنه من تحقيق رؤيته وتوجهاته الاستراتيجية وخدمة قاعدة عملائه الواسعة وذلك من خلال قنواته التقليدية إلى جانب التوجه لتقديم الخدمات الالكترونية والرقمية لكافة عملائه”.

كما إلى أنه تم تعيين جودت جودت رئيساً تنفيذياً للبنك في العراق والذي يمتلك خبرة طويلة واسعة تمتد لأكثر من سبعة وعشرين عاماً في العمل المصرفي، هذا وقد شغل عدداً من المناصب المهمة خلال عمله بكبرى المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والدولية.

ويستهدف فرع بغداد تقديم الخدمات المالية والمصرفية التي تلبي احتياجات العملاء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



وسيتيح تواجد البنك في العراق توسيع نطاق خدماته لعملائه من قطاعات الشركات المتواجدين في الأردن والعراق، وفقا للبيان.

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